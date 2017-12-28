اليابان تبتكر موزة يمكن أكل قشرتها وتنتج 10 ثمرات فقط أسبوعيًا (صور)

استخدم مزارعون يابانيون الحمض النووي القديم للموز، لابتكار نسخة رائعة من الفاكهة بقشرة صالحة للأكل.

وتتضمن التقنية الجديدة إعادة خلق الظروف التي كانت موجودة في نهاية العصر الجليدي منذ حوالي 20 ألف عام، عندما كانت النباتات تنمو في برد الشتاء القاسي.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، في العادة يستغرق الموز عامين لينمو بما فيه الكفاية للاستهلاك، ولكن هذه التقنية الجديدة تخفض ذلك الوقت إلى 4 أشهر فقط.

ومع ذلك، فإن هذا الابتكار ليس رخيصًا، إذ تعرض المزرعة 10 ثمرات فقط أسبوعيًا وبسعر عال يصل إلى 648 ينًا يابانيًا (5.70 دولار).

يُزرع موز “المونجي” في مزرعة “دي آند تي” بأوكاياما في اليابان، ويباع في متجر “تنمانيا أوكاياما”.

تعيد المزرعة خلق ظروف العصر الجليدي عن طريق تجميد شتلات الموز إلى -60 درجة مئوية، قبل زرعها مرة أخرى عندما تذوب؛ ما يحفز نموها بسرعة، حتى في مناخ اليابان البارد نسبيًا.

يحتوي موز المونجي الناتج على 24.8 غرام من السكر مقارنة بمتوسط ​​18.3 غرام في الموز العادي؛ ما يجعل موز المونجي أحلى نسبيًا، كما تحتوي قشرة الموز على فيتامين B6 والمغنيسيوم، والتربتوفان المفيد للعقل.