مصر.. إعدام “إسباني” قتل شقيق زوجته

قضت محكمة مصرية، اليوم الأربعاء، بإعدام صاحب صيدلية يحمل الجنسية الإسبانية شنقًا، بعد تصديق مفتي الجمهورية المصرية على الحكم الصادر في القضية 12377 جنايات قسم ثاني دمياط لسنة 2016، لاتهامه بقتل شقيق زوجته، وهو تاجر أخشاب شهير في دمياط.

وكانت محكمة جنايات دمياط بمصر، قررت في 21 تشرين الأول /أكتوبر الماضي إحالة أوراق المتهم بقتل شقيق زوجته في القضية 12377 لسنة 2016 جنايات قسم ثاني دمياط للمفتي.

وتعود تفاصيل القضية، إلى إقدام المتهم “أ. ز. ا”، 45 سنة، مساعد صيدلي حاصل على الجنسية الإسبانية، على قتل شقيق زوجته عادل السيد الصواف، 35 سنة، بسبب خلافات على ميراث زوجته من والدها المتوفى.

وحضر خوان مانويل، قنصل عام إسبانيا بمدينة الإسكندرية، الجلسة المنعقدة في محكمة جنايات دمياط، للتضامن مع المتهم بقتل شقيق زوجته، في ضوء حمله الجنسية الإسبانية.