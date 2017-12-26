هذا ما تمنت الفنانة سميرة سعيد فعله بعد الاعتزال (فيديو)

قالت الفنانة سميرة سعيد، إنها تشعر دائمًا أنها مازالت شابة وتتصرف مع عائلتها كطفلة، لافتة إلى أن عمرها من الداخل أصغر بكثير من عمرها الحقيقي.

وأشارت سميرة سعيد إلى أنها في حال اتخاذها قرار اعتزال الفن ستترك العيش بالقاهرة لتستقر في المغرب بجوار أسرتها، مشيرة إلى أنها ترغب في قضاء بقية حياتها في منزل أمام البحر مباشرة.

وأضافت في لقاء على قناة “سي بي سي” ببرنامج “صاحبة السعادة” أنها تتعجب ممن يقولون إنها أصبحت كبيرة في السن، ويجب أن تعتزل، وترتدي الحجاب، وتترك الساحة الفنية، مشيرة إلى أن هؤلاء لا يفهمون فكرة أن الإنسان طالما مازال حيًا لابد أن يعطي ويبذل كل الجهد لتحقيق ذاته.

وتابعت “الديفا” أن الحياة وروح الإنسان لا تقاس بالسن، مشيرة إلى أنها لا تحب الشخصيات السلبية والكئيبة، وتفضل الشخصيات المحبة للحياة والمقبلة عليها مهما كان سنها.