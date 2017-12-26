بالصور.. ناشطة عارية الصدر تسرق تمثال الطفل يسوع

المصدر: د ب أ

اعتُقلت ناشطة عارية الصدر من منظمة “فيمين” النسوية بعد أن حاولت سرقة تمثال الطفل يسوع في ساحة القديس بطرس بالعاصمة الإيطالية روما، حسبما أفادت الشرطة الإيطالية مساء الاثنين.

وانطلقت المرأة نحو التمثال محاولة الإمساك به قبل أن توقفها الشرطة.

واتهمت المرأة بالإساءة إلى المشاعر الدينية والشروع في السرقة وارتكاب فعل فاحش.

كما اعتقلت امرأة ثانية يبدو أنها متواطئة معها.

و”فيمين” هي منظمة احتجاجية نسوية راديكالية أوكرانية-فرنسية تدافع عن حقوق المرأة ومقرها في باريس وتأسست في عام 2008.

وقالت المنظمة في بيان إن العمل الذي قامت به تلك المرأة يأتي احتجاجا على “انتهاك الفاتيكان لحقوق المرأة فيما يتعلق بجسدها خاصة موقفه تجاه الإجهاض وموانع الحمل”.