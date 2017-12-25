شاهد كيف احتفل الجنود الأمريكيون في أفغانستان بأعياد الميلاد

احتفل آلاف الجنود الأمريكيين المتمركزين في الخارج بعيد الميلاد هذا العام، بشكل لافت في منطقة ساخنة تسيطر عليها العمليات القتالية بشكل مستمر.

ونشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية صورًا لاحتفالات ليلة عيد الميلاد، في قاعدة “باغرام” شمال كابول، وهي أحد أكبر القواعد العسكرية الأمريكية في أفغانستان.

وارتدى جنود أمريكيون زي “سانتا كلوز” – بابا نويل، بينما ارتدى جنود آخرون قبعات “سانتا” فوق زيهم العسكري.

وتأتى هذه الاحتفالات بعد أن نشر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عشية عيد الميلاد فيديو عن القوات الأمريكية المتمركزة حول العالم، قائلًا:”أتمنى للجميع عيد ميلاد سعيد”.

ووعد الرئيس الأمريكي الأعضاء العسكريين بعام عظيم وسنة لا تصدق، ووجه كلمة لممثلي أفرع الجيش الأمريكي، في وقت سابق أمس الأحد، قال لهم فيها بمناسبة عيد الميلاد: “قلوب كل الأمريكيين تشكركم، ونحن نسأل الله أن يرعاكم وأسركم”.