5 أمور لا يفعلها الأثرياء

بيروت – (خاص) من بلقيس دارغوث

لا يتوجّب عليك أن تكون مليونيراً لتتعرّف على نمط حياة أثرياء العالم، فمع ارتفاع عددهم في العالم - رغم الأزمة الاقتصادية التي تأبى أن تريح كاهل الطبقة الوسطى والفقيرة - لكن للأثرياء قواعد ذهبية يعتمدون عليها في حياتهم اليومية تحقق لهم ما يسعون خلفه: المال والنجاح.

1- لا يتقاعدون مبكراً: رغم أنّ سن التقاعد في الولايات المتحدة ارتفع في السنوات الأخيرة إلى 61 من 59 في التسعينات، إلا أنّ أثرياء أميركا لا يتقاعدون قبل سن الـ 70، ويصرّون على العمل والإنتاج طالما هم قادرون على ذلك. وقد ينتقلون لمناصب يقل ضغط العمل فيها، لكنهم يستيقظون كل صباح ويتوجّهون للعمل.

2- لا يستيقظون الساعة 6 صباحاً ويجيبون على بريدهم الإلكتروني: فهم يستيقظون أبكر من ذلك بنحو ساعة. إذ كشفت دراسة أنّ معظم العاملين يستيقظون الساعة 6، في حين أنّ الرؤساء التنفيذيين مثلاً يستيقظون قبل ذلك بساعة. ويوضح كتاب للكاتبة لورا فندركام إنهم يخصصون هذا الوقت الإضافي للتفكير ملياً والتخطيط لمشاريع جديدة أو أفكار تفيد حياتهم المهنية وتحقق لهم تلك الترقية.

3- لا يهملون عروض عمل موازية لوظيفتهم الحالية: حتى لو كانوا يتقاضون أموالاً كثيرة والوظيفة الجديدة لا تقدّم أكثر مما يتقاضون حالياً، لكنهم يدرسون هذه الخيارات.

4- لا يشترون منازل طالما يمكنهم الاستئجار: فهم لا يرهنون رواتبهم في منازل لا يضمنون العيش فيها أكثر من 5 سنوات، فإن لم يكن ضمن خططهم الاستقرار لمدة أطول من ذلك، عندها يرضخون لقرار الاستئجار، رغم أن امتلاك منزل يبقى حلم كل إنسان عامل.

5- لا يشترون قبل مقارنة الأسعار: معظم الأثرياء يتبضعون السلع أونلاين أو على شبكة الانترنت، ويقتنصون العروضات للتوفير على أنفسهم. وقد لا يشترون منتجات فارهة، وهو ما يوفر عليهم الكثير. فمواقع البيع الإلكترونية تسهل عملية مقارنة الأسعار بمجرّد نقرات. كما أنّ هناك العديد من التطبيقات التي تقارن أسعار السلع نفسها في عدد من المحلات وتنبه صاحبها عند حصول خصومات.