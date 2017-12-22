“قطة” تُعطل رحلةً جويةً

تسببت قطة، في وقت سابق من الجمعة، بتعطيل رحلة جوية على متن الخطوط الباكستانية الدولية، حيث عثر عليها أفراد الأمن داخل قمرة القيادة، وذلك خلال تفتيشهم الطائرة أثناء إقلاعها.

وأفادت وسائل إعلامية دولية، أن القطة أوقفت إقلاع الطائرة، وأخرت موعد الرحلة، التي كانت متجهة من مدينة كراتشي إلى غوادار في باكستان، وذلك بعدما أصدر قائد الطائرة إشعارًا عن وجود مخاطر يعملون على حلها.

وحاول طاقم الطائرة القبض على القطة، التي فرّت من قمرة القيادة إلى كابينة الطائرة، وبعد بضع محاولات تمكنوا من إمساكها وإخراجها من الطائرة لتستأنف رحلتها إلى وجهتها.