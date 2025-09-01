كلب يُذهل الزوار بتفاعله اللافت مع الدلافين (فيديو)

أثار كلب من نوع غولدن ريتريفر، "فورست"، البالغ من العمر ست سنوات، إعجاب متابعيه مجددًا بعد تفاعله المميز مع دلافين في حوض جورجيا المائي.

وكان فورست اشتهر سابقًا بعد أن رافق صديقه بلوتو خلال رحلة بحرية في ديزني، والآن جذب الأنظار مرة أخرى من خلال فيديو نشرته، آشتون ماكجريدي (33 عامًا)، على "إنستغرام".

ويُظهر الفيديو فورست، مرتديًا سترة كلب الخدمة، يقف بجانب زجاج الحوض، بينما يقترب دلفينان بفضول ويتبادلان النظرات معه، في مشهد وصفه المتابعون بالمؤثر والساحر.

وقالت ماكجريدي، مدربة فورست بالتعاون مع متخصصين: "صعدنا إلى الزجاج، ورآنا الدلفين الأول فورًا. بدا كما لو أنه تبادل النظرات معنا للحظة، وكانت تجربة فريدة لم أرَ مثلها من قبل". وأضافت: "الدلافين راقبته طويلًا، وكان التفاعل مؤثرًا للغاية للجميع".

ويعد فورست رفيقًا مميزًا لماكجريدي منذ انتقاله للعيش معها عام 2020، حيث يمنحها مستوى من الاستقلالية عبر نظام تنبيه طبي قائم على الرائحة، ويصاحبها في عروض برودواي ورحلات بحرية وحدائق وطنية وغيرها.

وتستغل ماكجريدي اللحظات الفيروسية التي يقدمها فورست لتثقيف الجمهور حول حقوق ومسؤوليات حيوانات الخدمة، مؤكدة أن هذه الكلاب تختلف عن حيوانات العلاج والدعم العاطفي، ولها حقوق وصول خاصة لأماكن غير مخصصة للحيوانات الأليفة.

وأضافت ماكجريدي: "للأسف، كثير من الناس لا يفهمون أهمية وظيفة كلب الخدمة، وقد يشكل تشتيت انتباهه خطرًا على حياة الشخص المعتمد عليه".

وتتطلع ماكجريدي إلى مواصلة خلق الذكريات مع فورست وتعريف الجمهور بدور كلاب الخدمة من خلال مغامراتهما المشتركة، التي يمكن متابعتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بها.