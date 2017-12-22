إصابة 33 شخصًا جراء زلزال ضرب محافظة “كرمان” الإيرانية

أصيب 33 شخصًا جراء زلزال بقوة 5.2 درجة ضرب محافظة كرمان جنوب إيران، مساء الخميس.

وذكرت وكالة أنباء “فارس” الإيرانية، أن “زلزالًا بقوة 5.2 درجة ضرب محافظة كرمان للمرة الثانية على التوالي”، مشيرة إلى أن “33 شخصًا أصيبوا بجروح”.

وأرسلت منظمة الطوارئ فرق الإنقاذ إلى مدينة “كوهبنان” مركز الزلزال الأخير في محافظة كرمان”، بحسب ما أعلن رئيس مركز كرمان للطوارئ الطبية “محمد صابري”.

وأشار التلفزيون الرسمي الإيراني إلى أن “الكهرباء انقطعت بشكل كامل عن كوهبنان فيما تدمرت بعض المنازل”.

وأضاف أن “العديد من أهالي منطقة كوهبنان خرجوا من منازلهم خشية وقوع المزيد من الهزات الارتدادية”.

وتعرضت كرمان إلى عدة زلازل منذ 12 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، مما أسفر عن إصابة العشرات وتعرض بعض المنازل لأضرار مادية.

وفي عام 2003، تسبب زلزال بلغت قوته 6.6 درجة في كرمان بمصرع 31 ألف شخص ودمرت مدينة بم القديمة.