مغامر يستعرض رشاقته بقفزات خطيرة فوق الطابق الـ43 في أحد أبراج دبي (فيديو)

أظهر مقطع فيديو تداوله ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي لحظة تحدي المغامر الشهير ديفيد نيلمس 23 عامًا، الموت، وهو يقفز فوق مبنى من 43 طابقًا في دبي.

ووقف المجازف البريطاني على حافة ناطحة سحاب “الدار” في دبي، قبل أن يقفز فوق الفجوات الهائلة في سقف المبنى، على ارتفاع 242 قدمًا فوق سطح الأرض.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، لم يظهر المجازف أي علامات تردد وهو يخاطر بحياته فوق ناطحة السحاب، حيث يمكن لأصغر خطأ أن يكلفه حياته.

وبدأ نيلمس مسيرته الخطيرة من مدينة “ليدز”، بعد مشاهدة مقاطع الفيديو على “يوتيوب” وشحذ مهاراته منذ سن الـ17.

وقال: “كنت ماهرًا بطبيعتي وسريع التعلم، وساعدتني خلفيتي في الجمباز أيضًا”.

وأضاف: “عندما تتدرب على قفزة 10 آلاف مرة على الأرض، فيكون الارتفاع مجرد عقبة يمكن تخطيها بالهدوء والثقة”.

وتابع: “أصبت بجراح من قبل لكنها لم تكن خطيرة، فأسوأ ما حدث لي هو كسر كتفي وبعض الكسور الطفيفة، إنها رياضة آمنة للغاية على عكس ما يعتقده عامة الناس”.