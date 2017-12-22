بالصور والفيديو.. حصان يزور فتاة في مستشفى ببريطانيا

في حادثة غريبة، سمحت إدارة مستشفى كلية لندن الجامعية في بريطانيا، بدخول حصان إلى أحد أجنحتها وزيارة مريضة تتعافى من عدوى بكتيرية مُنذ 13 أسبوعًا.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أن شقيقة المريضة جلبت الحصان لزيارتها في المستشفى، وذلك لمفاجئتها في حفل عيد ميلادها.

ونشرت شقيقة المريضة صورًا للحادثة الطريفة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مشيدة بمساعدة الموظفين في تحقيق المفاجأة.

ويظهر الحصان محاصرًا من قبل فريق من العاملين الذين أدخلوه عبر ممر سيارات الإسعاف، ثم نقلوه بالمصعد إلى الطابق 13 حيث توجد غرفة الفتاة المريضة.