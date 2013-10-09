اليمن يسجل 31 حالة انتحار خلال شهر

صنعاء- (خاص) من سفيان جبران

بلغ عدد المنتحرين في اليمن خلال شهر أيلول/سبتمبر الماضي 31 بينهم ثماني إناث وثلاثة أطفال.

وقالت الداخلية اليمنية إن ما يزيد على 50 % من المنتحرين من فئة الشباب وتتراوح أعمارهم بين 19 – 30 عاماً وعددهم 17 شخصاً.

وأوضحت الداخلية في تقرير، الثلاثاء، أن عدد المنتحرين من الذين تتراوح أعمارهم بين 31 – 40 عاماً ثمانية أشخاص ومن تزيد أعمارهم على 40 عاماً ثلاثة أشخاص فقط.

واختار 12 من المنتحرين طريقة الشنق باستخدام الحبال والأقمشة والأسلاك لإنهاء حياتهم، فيما استخدم 12 آخرون الأسلحة النارية وثلاثة أضرموا النار في أجسادهم باستخدام مادتي الجاز والبترول واثنان بتناول مواد سامة، بالإضافة إلى اثنين آخرين ألقيا بنفسيهما من أماكن شاهقة، فيما سجلت حالة انتحار واحدة باستخدام آلة حادة.

وتوزعت حوادث الانتحار المرصودة خلال الشهر الماضي على 15 محافظة من محافظات الجمهورية جاءت أمانة العاصمة في مقدمتها بعدد تسعة حوادث، تليها محافظة تعز بخمسة، ثم الحديدة أربعة وعدن ثلاثة وأبين حادثتين، وسجل حادثة انتحار واحدة في كل من محافظات ريمه ومأرب وشبوة ولحج وإب وحجة وصنعاء وصعده.

وتتصدر المشاكل الأسرية المرتبطة بالوضع الاقتصادي أسباب الانتحار في اليمن إلى جانب انسداد أفق المستقبل أمام المنتحرين، إضافة إلى ضعف الوازع الديني والجانب النفسي والتعامل الدوني مع المرأة، وأسباب أخرى متعلقة بالمنتحرين أنفسهم.