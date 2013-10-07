دبي تسعى إلى لقب عاصمة الأزياء

الإمارات- دبي معروفة حاليا بأنها أحد مراكز مبيعات التجزئة وبها مركز من أكبر مراكز التسوق في العالم.

والآن وعلى مدى ثمانية أيام يمكن للمتسوقين مشاهدة أحدث أزياء الخريف والشتاء في مهرجان عالم من الأزياء؛ فمول الإمارات بدبي سيستضيف المهرجان الذي يتيح للمستهلكين مشاهدة أحدث الأزياء العالمية.

وتحرص إمارة دبي على أن تضع بصمة لها في عالم الأزياء بالمنطقة.

المهرجان تديره مجلة (هابرز بازار) للأزياء.

وقالت مديرة تحرير المجلة، لويز نيكول: "نود بالفعل أن ندخل الأزياء الحديثة في حياة الناس وأن يحدث احتفال حقيقي بالأزياء يكون على صلة به كل من يحبها".

المدير الأول في إدارة الممتلكات في شركة ماجد الفطيم العقارية، فؤاد منصور شرف من المسؤولين عن تطوير مول الامارات، قال إنه يأمل في أن تصبح دبي عاصمة الأزياء في سبع سنوات".

وأضاف "هدفنا طبعا في النهاية أن نوصل دبي عاصمة الأزياء في سنة 2020 لأن هذا من خطط دبي".

وتابع " طبعا في هذه السنة والسنوات الأخيرة كان هناك إقبال من الجالية الصينية. في السنوات كانت روسيا. فأعتقد أن دبي بدأت بأخذ مكانتها كمدينة سياحية عالمية وأعتقد أن المشاريع التي تعلنها دبي تميزها دائما".

وبوسع المتسوقين في المهرجان التواصل مع الشركات المصنعة للأزياء كما أن بوسعهم التقاط صور لعارضات الأزياء على جانبي ممر عرض الأزياء.

وعرض ما يزيد على 12 من مصممي الأزياء تصميماتهم وتقول لويز نيكول: "إن الوقت حان لتصبح دبي مكانا ينطلق منه فنانون يقيمون فيها الى عالم الأعمال".

وقالت لويز نيكول "تعرفون أن دبي ستصبح لاعبا هاما في عالم صناعة الأزياء في العالم بحلول عام 2020. نحن مستعدون بالفعل للتسوق ولشراء علامات تجارية لشركات عالمية. الجميع يعرفون الكثير عن التسوق في دبي. لكن إحضار المصممين الذين كبروا هنا أو يقيمون هنا من أنحاء العالم ليجعلوا دبي وطنا لهم يؤسسون شركاتهم وعلاماتهم التجارية فيها. تعرفون أن ذلك ما نسعى لرؤيته".

وفي حزيران/يونيو أعلنت الحكومة خططا لتحويل دبي إلى مركز عالمي للأزياء بحلول عام 2020 وكشفت منذ ذلك الوقت خططا لحي التصميم الجديد في دبي (دي3) المخصص للهيئات ذات الصلة بالصناعة والشركات العالمية وتشكيل مجلس دبي للتصميم والأزياء الجديد.

وأضاف شرف أيضا أن دبي معروفة لمستهلكين أجانب بينهم زوار من روسيا والصين.

وقدر محللون في الآونة الأخيرة أن سوق السلع الفاخرة في الشرق الأوسط نمت من 10- 15 % في العام الماضي لتحتل المرتبة العاشرة عالميا في سوق السلع الفاخرة بقيمة 7.7 مليار دولار، وتستحوذ دبي على 30 % من تلك السوق.

الدورة الثالثة الحالية من مهرجان عالم من الأزياء انطلقت في دبي يوم 4 من الشهر الجاري. وتحضر فيه المطربة اللبنانية نانسي عجرم كضيفة شرف، الأربعاء.