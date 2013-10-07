أب يسقي ابنه الرضيع الخمر

الجزائر- (خاص) من سهيل الخالدي

يحقق الأمن الجزائري في مدينة عين البيضاء بولاية أم البواقي شرقي العاصمة الجزائرية في حادثة فريدة من نوعها في البلاد وربما في العالم؛ إذ تقدمت سيدة، الأحد، بشكوى ضد زوجها بعد اكتشافها أنه يسقي ابنهما الرضيع خمرا، خلال احتسائه الخمر في المنزل.

وقالت الام إنها لاحظت على رضيعها البالغ عامين من العمر دخوله في حالة من الهذيان.

ونقل الرضيع إلى مستشفى المدينة وقام الفريق الطبي بالإسراع في العناية الطبية القصوى له؛ لما للخمر من آثار شديدة على الكبد والمخ والأعصاب والتي من الممكن أن تحوله إلى مدمن وتعقد حياته إن نجا.