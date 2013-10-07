يمنية تقتل زوجها السعودي بـساطور

صنعاء- أقدمت مقيمة يمنية السبت على قتل زوجها السعودي بالساطور وتقطيعه ووضعه في حقيبة ورميه في حاوية القمامة بعد تلقيها مساعدة من رجل آخر.

ولدى عودة الزوج المغدور من عمله فجراً وجهت له زوجته عدة ضربات بساطور وغادرت المنطقة بعد رمي الجثة في حاوية القمامة ليعثر عمال النظافة على الجثة المُلقاة في أحد شوارع محافظة الخبر في المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية.

وقال مساعد الناطق الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية النقيب محمد الشهري في تصريح صحافي إن "شرطة محافظة الخُبر تلقت بلاغاً بالعثور على جثة شخصٍ ملقًى في إحدى حاويات النفايات بشوارع المحافظة، وبإجراء المعاينة الأولية للجثة تبين أنها لمواطن ثلاثيني تعرّض لإصاباتٍ نتيجة الاعتداء عليه".

وأضاف الشهري "توافرت معلوماتٌ تفيد بالاشتباه في علاقة زوجة المذكور بالحادث وهي مقيمة عربية في العقد الثالث من العمر. وتمّ القبض عليها بمحافظة الخرج بمنطقة الرياض، بالتنسيق مع شرطة محافظة الخرج في أقل من ١٢ ساعة، وتمّ اتخاذ اللازم والتحفظ على الجثمان، وما تزال التحقيقات مستمرةً لمعرفة تفاصيل الجريمة".