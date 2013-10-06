قاض يحرم لصاً من النساء 3 سنوات

نبراسكا – في أغرب حكم من نوعه، أصدر قاض أمريكي حكماً على اللص جيفري هودلي، 21 عاماً، بمنعه من إقامة أي علاقة عاطفية طوال 3 سنوات هي مدة الرقابة القضائية عليه.

وكان جيفري هودلي قد خطط لعملية سرقة متجر لبيع قطع السيارات، مع صديقين له، وتوجّه معهما إلى المكان في ديسمبر،كانون الأول العام الماضي، ولكن عند التنفيذ تراجع.

واعتقلت الشرطة في وقت لاحق هودلي وصديقيه حيث خضعا للمحاكمة. وعلى الرغم أن المحكمة حكمت على صديقيّ هودلي بالسجن، إلا أنها تشفّعت به بما أنه تراجع في اللحظات الأخيرة.

وقرّر القاضي مارك جونسون، إخضاع هودلي لفترة رقابة لثلاث سنوات، قد يقضي في نهايتها 120 يوماً في السجن، إلا في حال قرّرت المحكمة عكس ذلك في وقت لاحق.

غير أن القاضي أضفى أمراً غريباً على الحكم، حيث أمر هودي بعدم إقامة أي علاقات عاطفية طوال السنوات الثلاث.

وقال القاضي "عليك أن تركز على نفسك فقط هذه المدة"