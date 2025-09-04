كيم كارداشيان تثير الجدل بمقلب خطير مع ابنها (فيديو)

أثارت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان موجة انتقادات واسعة بعد مشاركتها في مقلب خطير مع ابنها سانت، البالغ من العمر 9 سنوات، خلال بث مباشر على قناة اليوتيوبر الشهير كاي سينات.

الواقعة جرت أثناء بث "مافياثون 3" يوم 1 سبتمبر، حيث شاركت كيم كارداشيان في تحدٍّ للعبة النودلز مع سينات وأصدقائه.ولكن المفاجأة جاءت عندما تعاونت مع ابنها لإسقاط طاولة زجاجية خلف المؤثر؛ ما تسبب في حالة من الذهول داخل الاستوديو.

سينات، الذي فوجئ بالمقلب، بدا غاضبًا قبل أن ينفجر ضاحكًا متسائلًا: "من فعل هذا؟"، بينما حاولت كيم التستر على ابنها، ثم اعترفت لاحقًا بأنها صاحبة الفكرة، مؤكدة: "أنا أتحمل المسؤولية".

وأشعل انتشار مقاطع الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي موجة من الانتقادات، حيث وصف كثيرون المقلب بـ"الخطير وغير المسؤول"، محذرين من احتمال تعرض المشاركين لإصابات جراء الزجاج المتناثر. وكتب أحد المعلقين: "تخيّل لو أصابه الزجاج في عينيه".

في المقابل، دافع آخرون عن كيم معتبرين أن الطاولة لم تكن حقيقية، بل دعامة مصنوعة من مواد آمنة مثل "زجاج السكر"، وأن الأمر لا يتعدى كونه جزءًا من الترفيه.

وأتت الحادثة بعد أيام قليلة من تعرض كيم لانتقادات من وزارة الأمن الداخلي الأميركية، لتجد نفسها مجددًا في دائرة الجدل بسبب تصرفاتها العلنية المثيرة للانقسام.