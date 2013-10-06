نمر يهاجم إمرأة في حديقة حيوان

أوكلاهوما - قال مسؤولون إنّ نمراً هاجم إحدى العاملات بحدائق حيوان في ولاية أوكلاهوما أثناء اقترابها من قفصه، مما استدعى نقل المرأة المصابة جواً إلى المستشفى لإجراء جراحة.

وقال جو شرايبفوجل، مالك حديقة حيوان جارولد واين في وينوود بأوكلاهوما، إنّ المرأة التي لم يذكر اسمها في حالة مستقرة.

وقال إنّ النمر هاجم يد المرأة عندما وضعتها داخل القفص وعجزت عن سحبها من القفص.

وقال شرايبفوجل إنّ المرأة تلقت فوراً العلاج الطبي اللازم ونقلت في عربة إسعاف إلى مستشفى محلي ثم نقلت منه جواً إلى المركز الطبي الجامعي بأوكلاهوما. وقال إنها ستعود إلى عملها فور شفائها.

وقال مسؤولون في أوكلاهوما إنّ العاملين في الحديقة حاولوا إنقاذ المرأة من النمر وأنّ الحيوان المفترس وضع في منطقة معزولة لحين استكمال التحقيق في الواقعة.