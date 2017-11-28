فيديو محرج لسقوط جزء من ديكور استديو على مقدم برنامج كويتي

أظهر مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة سقوط ديكور استديو على مقدم برنامج كويتي أثناء البث المباشر لبرنامجه عبر القناة الرياضية الكويتية.

وتدارك مقدم البرنامج الموقف بهدوء حيث أبعد الديكور بيده ليتابع محادثته مع ضيفه.

وتفاعل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع الفيديو، مبدين إعجابهم بردة فعل المقدم “الهادئة”.

فيديو / موقف محرج في القناة الرياضية الكويتية. pic.twitter.com/cDTekJYqmU — المجلس ???????? (@Almajlliss) November 28, 2017

وكتب المغرد خليفة الفضلي “نظرات الضيف قتلتني أما المذيع الله يعينك وكفو عليك عديتها بسلام”.

وقال المغرد (بوصالح) معلقًا على رد فعل المقدم “رد فعل سريع ينم عن ذهنية مصحصحة وإن شاء الله يكون اللي صار آخر المواقف المحرجة ي KTV3”.