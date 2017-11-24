مزارع يمضي 38 يومًا أسفل صخرة ضخمة ويخرج بصحة جيدة (صور)

عثرت فرق الإنقاذ ومنظمة “أفريفوروم” الأفريقية للبحث عن مفقودين، على المزارع لويس ستريدوم مدفونًا حيًا أسفل صخرة كبيرة بالقرب من مزرعته “أمدراي” في مقاطعة “فري ستيت” وسط جنوب أفريقيا، وذلك بعد فقدان آثاره لمدة 5 أيام على التوالي.

ونقلاً عن صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن بقاء ستريدوم (38 عامًا) على قيد الحياة أسفل الصخرة، أثار حيرة المنقذين، لا سيما دون تناوله الطعام والشراب، حيث وجدوا أثناء عملية تحريره التي استمرت 3 ساعات، فجوةً كبيرةً في باطن الصخرة تسمح له بالتحرك.

ووصف رئيس أفريفوروم “إيزولد ليسيك”، الحادثة بالمعجزة، مُبينًا أن المُزارع لم يتعرض لأي إصابات خارجية، ويخضع الآن للعلاج من حالة الجفاف الشديدة التي أصابته.