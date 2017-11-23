دراسة حديثة تكشف انتقال مرض جنون البقر بين البشر عبر الجلد

اكتشف علماء أمريكيون أن سلالة بشرية من مرض “جنون البقر” يمكن أن تنتقل من شخص إلى آخر عبر الجلد.

ويصيب مرض “جنون البقر”، واسمه العلمي “كروتزفيلد جاكوب”، شخصين من كل مليون شخص، ويقتل في بريطانيا لوحدها حوالي تسعين شخصًا كل سنة.

وكان العلماء يظنون في السابق أن الإصابة بالمرض تحدث نتيجة العدوى بسبب أكل لحوم حيوانات مصابة، أو في حال حدوث اتصال مع أنسجة الدماغ، أو هرمونات الشخص المصاب أثناء تشريح الجثث مثلًا، بحسب تقرير لصحيفة غارديان.

ولكن الدراسة الجديدة، التي أجراها علماء من جامعة “كيس ويسترن ريزيرف” في ولاية أوهايو الأميركية، أظهرت وجود البروتينات التي تسبب “جنون البقر” في جلد الناجين منه، ويمكن لها أن تسبب عدوى إذا دخلت إلى دم شخص آخر.

وينتج “جنون البقر” عن بروتينات “البريونات” التي تتراكم ككتل في الخلايا العصبية، ويسبب تشكل فراغات مجهرية في نسيج الدماغ شبيهة بفراغات الإسفنج، كما يؤدي إلى فقدان الذاكرة، وتغيرات في السلوك، ومشاكل في الرؤية والحركة.

ويموت حوالي 90% من المصابين في غضون سنة واحدة بعد بداية ظهور الأعراض.