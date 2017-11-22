مخالفتان مروريتان جديدتان تستوجبان طرد مرتكبيها الوافدين من الكويت

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية إضافة مخالفتين مروريتين جديدتين إلى قائمة مخالفات يؤدي ارتكابها أكثر من مرتين من قبل الوافدين الأجانب، إلى ترحيلهم من البلاد، وهما استخدام الهاتف النقال أثناء القيادة، وعدم ربط حزام الأمان.

وجاء التوضيح الوزاري بالتزامن مع تطبيق الوزارة حملة مرورية مشددة تم بموجبها حجز السيارات والدراجات النارية التي يرتكب أصحابها مخالفات مرورية كاستخدام الهاتف النقال أثناء القيادة، وعدم ربط حزام الأمان، وعدم ارتداء الخوذة لراكبي الدراجات النارية.

وقال مدير عام الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية، عادل الحشاش، إن “إبعاد الوافدين الذين لا يلتزمون بالقانون ويكررون المخالفة أكثر من مرتين يأتي طبقًا للقانون الذي يتيح لوزير الداخلية إبعادهم”.

وأضاف الحشاش أن “هاتين المخالفتين تم إضافتهما إلى ما يطبق الآن بشأن إبعاد الوافدين في حالات المخالفات الجسيمة بعد مرتين متتاليتين وهي: عرقلة حركة السير، وكسر الإشارة، والرعونة، والسرعة فوق المعدل، والقيادة باستهتار، والتعرج”.

وأجرت وزارة الداخلية الكويتية خلال الأعوام الماضية، بضع تعديلات على قوانين المرور، وفرضت شروطًا مشددة على منح رخص القيادة، وأبعدت الوافدين الذين يقودون دون رخصة، في محاولة لحل الأزمة المرورية في البلد الخليجي، الذي تتجاوز قضية الازدحام فيه إلى تسجيل أرقام مرعبة في الوفيات والإصابات الناتجة عن الحوادث.

وتقول الجمعية الكويتية للسلامة المرورية إن “الطرق في الكويت تأتي في مقدمة مشكلة حوادث السير، إذ أن الطاقة الاستيعابية لها 700 ألف سيارة، في حين يوجد عليها الآن ما يزيد على مليوني سيارة”.