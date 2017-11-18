شاهد .. امرأة تجد ثعباناً عملاقاً داخل غسالة الملابس (صور وفيديو)

أُصيبت سيدة تُدعى شيرلي أوليفيرا من مدينة سلفادور شمال شرق البرازيل، بحالة من الذعر، إبّان عثورها على ثعبان عملاق يصل طوله إلى 7.2 قدم، مختبئاُ بشكل لولبي داخل غسالة الملاfس الخاصة بها.

وذكرت أوليفيرا 46 عاماً أن ابنتها أخبرتها عن سماع أصوات غريبة من الغسّالة، ما دفعها لكشف الغطاء، لتجد الثعبان الذي بدا سميكاً وعضلياً، ما أشعرها بالخوف من أنه قد يشكل خطراً عليها وعلى عائلتها.

وتمكنت الشرطة البيئية من إزالة الثعبان في غضون 20 دقيقة، حيث يظهر فيديو لحظة القبض عليه بالسيطرة على رأسه.

وعندما فحص مركز الحيوانات البرية البرازيلي الثعبان، تبين أن جنسه ذكر ويخلو من الأمراض، حيث أطلقه المركز مُجدداً للحياة البرية.