الأستراليون يؤيدون زواج المثليين في استفتاء شعبي

صوت الأستراليون في استفتاء شعبي غير ملزم أُجري عن طريق البريد على مدار أسابيع، لصالح زواج المثليين في البلاد.

وأظهرت نتائج الاستفتاء موافقة 61.6% من الناخبين على السماح بزواج المثليين، مقابل رفض 38.4%، حسبما أفاد مكتب الإحصاءات الأسترالي(ABS)، اليوم الأربعاء.

وشارك في الاستفتاء أكثر من 12.7 مليون شخص، يمثلون نحو 79.5% من الناخبين الذين يحق لهم التصويت وعددهم 16 مليونًا.

الاستفتاء المذكور الذي قد يمهد الطريق لتقنيين زواج المثليين بالبلاد، أجري عن طريق البريد، خلال الفترة من 12 سبتمبر/أيلول الماضي حتى 7 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

رئيس الوزراء الأسترالي مالكولم تيرنول، الذي شارك في الاستفتاء، قال إن النتيجة “الكاسحة” تعني أن حكومته تهدف إلى إدخال تعديلات على القانون عبر البرلمان قبل أعياد الميلاد.

وأوضح في تصريحات له بعد إعلان النتائج: “(الأستراليون) عبروا عن رأيهم بالملايين، وصوتوا بأغلبية كاسحة لصالح المساواة في الزواج.”