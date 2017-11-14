ابنة مسؤول أرجنتيني رفيع تتسبب باحتجاز طاقم طائرة فرنسية

احتجزت السلطات الأرجنتينية، طاقم طائرة تابعة للخطوط الجوية الفرنسية، لمدة 24 ساعة، بسبب الشكوى التي تقدمت بها ابنة نائب وزير العدل الأرجنتيني السابق.

وكانت المشتكية بين ركاب الطائرة في الرحلة المتوجهة للعاصمة الأرجنتينية، ولم تتمكن من الحصول على مقعد في درجة رجال الأعمال التي كانت مكتظة.

وبعد ذلك احتجت على سلوك جارها في المقعد، الذي كان يقوم بحركات جنسية مهينة، فرافقتها المضيفات إلى مقعد آخر، جلست فيه بهدوء حتى نهاية الرحلة.

لكن القصة لم تنتهِ عند هذا الحد، فبمجرد هبوط الطائرة في بوينس آيريس، ألقي القبض على طاقمها المكون من 14 فردًا.

وقالت نقابة العاملين في مجال الملاحة الجوية بفرنسا إنه “تم التحقيق مع بعضهم في ظروف تخالف كل الحقوق الإنسانية الأساسية، بينما اتهم آخرون دون استجواب وتم احتجازهم، وبعدها أطلق سراحهم دون أي تفسير”.

واحتجز رئيس المقصورة طيلة ساعات في غرفة مساحتها متر واحد مربع، دون إمكانية الجلوس أو الأكل والشرب، ثم تعرض للتحقيق من طرف النائب السابق لوزير العدل الأرجنتيني نفسه، وهو والد الفتاة المشتكية”، بحسب النقابة.

أما المسافر الذي كان بجانب الفتاة، فتم إطلاق سراحه في اليوم التالي، بعد وضعه في حبس انفرادي لمدة 24 ساعة، دون التحقيق معه.

وطالبت إدارة “أير فرانس” من السلطات الأرجنتينية توضيح ما حصل، كما عبرت النقابة عن غضبها الشديد من خلال رسالتين، بعثت بهما إلى وزير الخارجية الفرنسي، وإلى سفيرة الأرجنتين بفرنسا، تطالبهما بفتح تحقيق في الموضوع.