الشكوك تحوم حول سيدة سعودية بعد مقتل زوجها طعنًا بسكين

وجهت شرطة مكة المكرمة، في المملكة العربية السعودية، أصابع الاتهام، إلى زوجة سعودي، عقب مقتله طعنًا بسكين، أمس الإثنين.

واتهمت مواطنة في العقد الثاني من العمر، بطعن المجني عليه، الأمر الذي أدى إلى وفاته، وذلك بحسب صحيفة “سبق”.

وأنكرت الزوجة قتلها زوجها، وقالت إن خلافًا عائليًا وقع بينهما داخل المنزل، مبينة أن المجني عليه حاول الاعتداء عليها، وقام بعدها بطعن نفسه، في حين قامت بإخراج السكين من موقع الإصابة.

وكان بلاغًا، قد ورد إلى مركز العمليات الأمنية في مكة، عن وجود شخص تعرض لطعنة غائرة بصدره، في حي “الأجواد” بجدة.

وتم التحفظ على الزوجة، إلى حين انتهاء التحقيقات؛ لكشف ملابسات الجريمة.