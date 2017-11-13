بالصور.. شاهد آثار الزلزال على سد دربندخان ومدينة خانقين‎ بالسليمانية على حدود العراق

خلّف زلزال بقوة 7.3 على مقياس “ريختر”، ضرب عدة مناطق حدودية بين إيران والعراق، مساء أمس الأحد، آثارًا مدمرة في البنية التحتية، فضلًا عن مقتل العشرات وإصابة الآلاف، في مناطق بالعراق وإيران.

وكانت منطقة سد دربندخان في السليمانية ومدينة خانقين‎ من بين المناطق الأكثر تضررًا في الجانب العراقي جراء الزلزال.

وأعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن مركز الزلزال كان في مدينة حلبجة العراقية.

ونقل التلفزيون العراقي عن دائرة الرصد الزلزالي المحلية أن الهزة استمرت ما بين ثلاث دقائق وأربع دقائق.

وأعلنت وزارة الداخلية العراقية مقتل 7 أشخاص، وإصابة 321 آخرين أصيبوا بجروح.

وأضافت أن جميع الضحايا كانوا من سكان إقليم كردستان شمال العراق.