“رجل التنين”.. أمريكي يمتلك أكثر من 4000 قطعة سلاح (صور)

كشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية، عن امتلاك رجل أمريكي بعمر 71 عاماً، أكثر من 4000 قطعة سلاح من بينها البازوكا والبنادق الآلية، ويحتفظ بها داخل مجمعه المعروف باسم “دراغولاند”.

ويؤكد الأمريكي الذي يدعى “ميل برنشتاين”، بأنه الرجل الأكثر تسلحًا في الولايات المتحدة، حيث يدّعي أن مجمعه يحوي على متجر بندقية، وستة نطاقات للرماية، ومتحف عسكري، ومتنزه كرات، وحديقة موتوركروس .

وبحسب الصحيفة، فإن بيرنشتاين حقق مبيعات قياسية في أعقاب اثنين من أسوأ عمليات إطلاق النار الجماعي في التاريخ الأمريكي.

ويعلّق برنتشاين المعروف “برجل التنين” على بيع الأسلحة قائلا: “لقد كنا نبيع المزيد من الأسلحة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية مما كنا عليه في الأشهر الثمانية الماضية”، مبينًا أن متجره باع الكثير من الأسلحة المزيفة بعد فترة قصيرة من مذبحة لاس فيجاس، التي أسفرت عن مصرع 58 شخصًا وإصابة أكثر من 500 آخرين”.

ويُلقب بـ”رجل التنين” في إشارة إلى اسم متجره ومجمع البنادق الذي يمتلكه، لكنه يؤكد حاجته إلى شخص يتحدث معه، حيث إن زوجته تيري فلانيل، قتلت أثناء تصوير قصة ترويجية لقناة “ديسكفري نيو”، بعدما أصيبت بقنبلة دخان تسير على مسافة 150 ميلا في الساعة.