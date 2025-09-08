بينهم نساء.. إنقاذ العشرات من "موت محقق" قبالة موريتانيا‎

أعلنت السلطات في موريتانيا ليل الأحد الاثنين، أن خفر السواحل أنقذ 119 مهاجراً غير شرعي كانوا على متن زورق قبالة سواحلها.

وأفادت وزارة الصيد، في بيان، بأن المهاجرين يتألفون من 54 من جامبيا، من بينهم 10 نساء، و15 من غينيا، و50 من السنغال من بينهم امرأة.

وكان أولئك المهاجرون على متن زوق قبالة قرية الصيادين المسماة "امحيجرات" بولاية "إنشيري" غربي العاصمة نواكشوط، بحسب "د ب أ".

وأوضحت الوزارة، أن الزورق الذي كان يقل المهاجرين انطلق يوم الاثنين أول سبتمبر/ أيلول 2025 من جامبيا، وقد استمرت الرحلة في البحر لمدة أسبوع، وخلالها تعطل محرك الزورق وواجهوا خطر الغرق.

وأضاف البيان، أنه تم الاتصال بقوات خفر السواحل وبالتعاون مع بعض السفن، حيث باشرت العملية في إنقاذهم ونقلهم إلى نواكشوط للتكفل بهم طبقا للإجراءات المعمول بها.

وتحولت السواحل الموريتانية إلى نقطة عبور وانطلاق لزوارق المهاجرين غير النظاميين المتجهين إلى أوروبا بحرا في رحلات محفوفة بالمخاطر.