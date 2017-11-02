بعد توطين مهنة المذيعات.. منى الحسين وبنان البيك تغادران التلفزيون السعودي

غادرت المذيعتان اليمنية منى الحسين والسورية بنان البيك، التلفزيون السعودي الحكومي بعد أيام قليلة من صدور قرار من وزارة الثقافة والإعلام، يقصر عمل المذيعات في القنوات التلفزيونية ،والمحطات الإذاعية الحكومية، على المواطنات السعوديات فقط.

وقدم مدير القناة التلفزيونية السعودية، الإعلامي خالد مدخلي، شكره للمذيعتين متمنيًا لهما التوفيق والسداد، دون أن يوضح إن كان رحيلهما، على صلة بقرار حظر تعيين مذيعات غير سعوديات في وظائف “مذيعات اللغة العربية”.

وكتب مدخلي ،الذي تولى مهمته في إدارة القناة حديثًا قادمًا من قناة “العربية”، على حسابه في موقع تويتر “الشكر الجزيل للزميلتين بنان البيك، ومنى الحسين ،على ما بذلتاه في خدمة قناة السعودية، متمنيًا لهما التوفيق والسداد. #توطين_الإعلام_السعودي”.

وكانت وزارة الثقافة والإعلام في السعودية، قد أعلنت يوم الأحد الماضي، قصر عمل المذيعات في قنواتها التلفزيونية، وإذاعاتها الحكومية، على المواطنات السعوديات فقط ،وحظرت تعيين مذيعات غير سعوديات، في وظائف “مذيعات اللغة العربية” خلال ثلاثة أشهر.

ولا يشمل القرار الجديد القنوات السعودية الخاصة الأكثر عددًا وشهرة، مثل شبكة قنوات “إم بي سي” ،وقنوات “روتانا”، اللتان تعمل فيهما عدد قليل من المذيعات السعوديات ،مقابل عدد أكبر من المذيعات غير السعوديات.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الثقافة والإعلام، هاني الغفيلي، يوم الأربعاء، عن تشكيل لجنة لاستقطاب المذيعات السعوديات وتدريبهن، في إطار السعي لتطبيق القرار الوزاري من جهة، وتطوير عمل القنوات الحكومية الرسمية.