ماذا قال كابتن قطار الحرمين بعد قيادته بسرعة 300 كلم؟

كشف قائد قطار الحرمين السعودي، بأنه شعر بالاثارة والسعادة بعد قيادته القطار في مدينة مكة للمرة الأولى منذ أسبوعين بسرعة وصلت إلى 300 كلم بالساعة.

وأشار محمد الملاح إلى أنه تلقى دورة تدريبة مكثفة في إسبانيا على قيادة قطار بهذه السرعة الفائقة، وأنه سيكون أحد السائقين الرئيسين في قطار الحرمين بعد أن يتم تشغيله بشكل رسمي في شهر كانون الاول (ديسمبر) المقبل.

وقال لصحيفة “اراب نيوز” السعودية:”لقد شعرت بفرحة كبيرة وبالإثارة بعد قيادتي قطار الحرمين بسرعة 300 كلم بالساعة للمرة الأولى في مكة المكرمة، وقبل قيامي بهذه التجربة المثيرة خضعت لدورة تدريبية مكثفة في إسبانيا لكيفية قيادة قطارات فائقة السرعة داخل وخارج المدن بسرعة تصل إلى 300 كلم في الساعة”.

وأوضح بأن الدورة استمرت نحو 4 أشهر وأنه كان من ضمن عدد كبير من السعوديين الذين تقدموا لهذه الوظيفة، مضيفا بأنه لم يكن يوما “يحلم بأن يصبح قائد قطار سريع”.

وتابع:”لقد كانت تجربة مثيرة وفريدة بالفعل، لقد تدربنا على كيفية أن نكون مستعدين ذهنيا مؤهلين كفاية لهذا التجربة التي تتطلب القدرة على التعامل مع أوضاع صعبة للغاية والقيادة بشكل ثابت وعزيمة قوية وامتلاك خبرة ومعرفة كافية”.

وأكد بأن قيادة قطار في مدينة مزدحمة وهو يحمل نحو 400 مسافر بسرعة 300 كلم بالساعة يتطلب “القدرة والقوة والعزيمة والتوازن”، لافتا إلى أن قيادة القطار داخل مكة للمرة الأولى في التاريخ قبل أسبوعين كانت واحدة من أفضل تجاربه في الحياة.

يشار إلى أن مشروع قطار الحرمين الذي اطلق قبل بضع سنوات هو من أكبر مشاريع سكك الحديد في المنطقة، وتم تشغيله على أساس تجريبي قبل أسبوعين ومن المتوقع أن ينقل مايقارب من 60 مليون مسافر سنويا.