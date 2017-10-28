بالصور.. ملك تايلاند الجديد يُحضر عشيقاته في حفل حرق رفات والده

في الحفل الفاخر لحرق رفات بوميبول أدولياديج ملك تايلاند السابق، أحضر مها فاجيرالونجكورن ملك تايلاند الجديد، النساء المهمات في حياته من زوجته سوثيدا تيدجاي، وحبيبته الحالية سينينات وونغفاجيراباكدي، وعشيقته السابقة تيدجاي، لمُشاركته في موكب التشييع.

وذكرت صحيفة ديلي ستار البريطانية، أن نساء فاجيرالونجكورن 65 عاماً، وقفن بجانبه في الموكب، وهن مرتديات الزي العسكري التايلندي والقبعات الفروية.

وقاد ملك تايلاند الجديد الخميس موكب تشييع رماد والده عبر شوارع العاصمة التايلاندية بانكوك، وذلك ضمن جزء من الجنازة المُستمرة مدة خمسة أيام، والتي انضم إليها مئات آلاف المشيعين الموشحين بالسواد.

كما ترأس مها فاجيرالونجكورن حرق بقايا والده في محرقة ذهبية لإحراق الجثث، وذلك في مرسم متأخر من ليلة الأربعاء/الخميس، بحضور آلاف المشيعين الذي شاهدوا ارتقاء الدخان من المحرقة، وسط مشاعر من الحزن.

يُذكر أن بوميبول أدولياديج توفي في أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي، بعد حكم تايلاند فترة 70 عامًا، حيث صعد إلى العرش بعمر 18 في عام 1946م، عندما قتل شقيقه الأكبر أناندا ماهيدول بالرصاص في ظروف غامضة داخل القصر الملكي جراند بالاس في بانكوك.