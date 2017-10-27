من هي الحسناء السودانية التي تتلقى 10 طلبات زواج كل يوم؟‎ (صورة)

تناقلت وسائل إعلام محلية في العاصمة السودانية الخرطوم أن نسبة كبيرة من المذيعات يتأخرن في الزواج، ويوجد في قناة “سودانية 24” على سبيل المثال عدد من المذيعات المتزوجات، لكن عددهن ضئيل جدًا بالمقارنة مع المذيعات غير المتزوجات.

وتحدث تحقيق نشرته صحيفة محلية بالخرطوم تحت عنوان” لماذا يتأخر زواج المذيعات”، أنه وفي مقدمة المذيعات غير المتزوجات بقناة “سوداني24” المذيعة لوشي المبارك والتي تتلقى في اليوم الواحد أكثر من 10 طلبات زواج.

وتُعد آلاء المبارك، الشهيرة بلقب لوشي، أكثر شخصية سودانية متابعة، وأول حساب يتجاوز حاجز الـ 100 ألف متابع على فيسبوك، حيث تتصدر حاليًا لوشي المركز الأول في السودان بعدد متابعين تجاوز في شهر أكتوبر الجاري 145000 متابع.