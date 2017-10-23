انسحاب رئيس المحكمة العليا في عمان من حفل عشاء بنواكشوط بسبب سهرة غنائية

تسببت سهرة غنائية بانسحاب رئيس المحكمة العليا في عمان الشيخ الدكتور إسحاق بن أحمد بن ناصر ونائبه من حفل العشاء الذي أقامته المحكمة العليا بموريتانيا على شرف الوفود المشاركة في المؤتمر.

ونقل موقع ” الأخبار” الموريتاني، على لسان مصادر مطلعة أن الشيخ بن ناصر ونائبه وصلا إلى الخيم المخصصة لإقامة حفل العشاء إلا أنهما قررا المغادرة فور سماعهما وصلات فنية تنبعث من تلك الخيم.

ولم تنجح المفاوضات بين مسؤولين موريتانيين والوفد العماني لإقناع بن ناصر لحضور حفل العشاء، إلا أنه قرر العودة للفندق، بينما حضر بقية الوفد الحفل.

وتولى بن ناصر رئاسة الدورة السابعة لمؤتمر رؤساء المحاكم في العالم العربي، وسلم رئاسته صباح الاثنين لرئيس المحكمة العليا في موريتانيا خلال حفل افتتاح المؤتمر الثامن في نواكشوط.