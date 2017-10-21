بالصور.. معرض يتيح مشاهدة الوجوه على مجسم ثلاثي الأبعاد

يتيح معرض جديد في كولومبس في ولاية أوهايو الأمريكية، للناس رؤية عرض وجوههم على مجسم 3D كبير الحجم.

ويطلب المعرض، الذي يُطلق عليه “كما نحن”، من جميع المشاهدين التفكير في صور أشخاص من مختلف الأعراق والهويات والجنسيات، من أجل رؤية وجوههم على هذا المجسم طويل القامة الذي يبلغ طوله 14 قدمًا (4.3 متر).

ويدخل الزوار مكان التصوير، الذي يوجد في الجزء الخلفي، من عنق المجسم، وتأخذ 29 كاميرا صورًا لهم.

وتقيم استوديوهات “ماثيو موهر”، هذا المعرض في مركز المؤتمرات في كولومبس، ومن المتوقع أن يستمر لمدة 7 إلى 10 سنوات.

وتكون وجهة المجسم ناحية مركز المؤتمرات أثناء النهار، وتلتف إلى جهة الشارع ليلًا.

ويهدف المعرض إلى عمل محاكاة للتماثيل المعاصرة ويستخدم ديناميكية السلطة، والتي عادة ما تكون محفوظة لشخصيات بارزة، أو بطولية أو رموز الحكم ، لذا يسمح المعرض لكل مشارك تجربة تجسيد فكرة الشخصيات البارزة بشكل حديث.

وبمجرد دخول أحد الزوار إلى كشك الصور، فإن 29 كاميرا تأخذ صورًا متزامنة لوجه الزائر، ويتم تصميم نموذج ثلاثي الأبعاد من وجهه، يتم إنشاؤه من خلال دمج جميع الصور معًا، حيث يتكون المجسم من 3,000 وحدة هندسية بها 850،000 أضواء LED فردية.

ويتم تغيير عيني وطول أنف كل زائر قليلًا لتناسب المجسم، من خلال برامج تعديل الصور.

ووفقًا لماثيو موهر ستوديوز، يركز المعرض على فكرة مألوفة تتمثل في توثيق وجودية الشخص من خلال التواصل مع الآخرين.

ويقول موهر: “ما لم أكن أتوقعه هو الوقت الاستثنائي الذي يقضيه الناس متأملين في كم الوجوه التي تتغير باستمرار والتي يعرضها المجسم”.

وتابع: “يشعر الزوار بحالة من الرضا والاستمتاع فقط بمجرد الوقوف والمشاهدة، وإذا قلت إن المعرض يمثل آلاف السنين من تصوير البورتريهات، لن يكون خطأً”.