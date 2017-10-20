ميلانيا ترامب تهدي ثوبها في حفلات تنصيب زوجها لمتحف التاريخ الأمريكي

تبرعت سيدة أمريكا الأولى ميلانيا ترامب اليوم الجمعة بثوبها الذى كانت ترتديه في العديد من الحفلات الراقصة بمناسبة تنصيب الرئيس ترامب في كانون الثاني/ يناير، للمتحف الوطني الأمريكي للتاريخ الأمريكي.

وقال المكتب الصحفي بالبيت الأبيض “إن الفستان أُضيف إلى معرض المتحف الذي يتميز بوجود 26 فستانا لسيدات أمريكا السابقات”.

وتم تصميم قطعة الأزياء الراقية من قبل هيرفيه بيير بالتعاون مع السيدة الأولى، والفستان من الحرير الأبيض مكشوف من عند الكتف وشريط رفيع أرجواني اللون عند الخصر.

وقالت السيدة الأولى /47 عاما/ وهي عارضة أزياء سابقا إنه شرف أن تهدي الفستان إلى المعرض.

والفستان كانت ترتديه ميلانيا في عدد من الحفلات في العشرين من كانون الثاني/ يناير بعدما تم تنصيب زوجها دونالد ترامب رئيسا للبلاد.