إيران تطيح بعصابة هرّبت 800 فتاة لممارسة الرذيلة بالخارج

قضت محكمة الثورة في العاصمة الإيرانية طهران، الثلاثاء، بالسجن 10 سنوات بحق أعضاء عصابة أدينوا بتهريب 800 شابة إيرانية إلى خارج البلاد وإدارة بيوت دعارة.

وذكرت مصادر قضائية وأمنية أن “السلطات الأمنية تمكنت خلال الأيام القليلة الماضية، من إلقاء القبض على عصابة كبيرة هربت أكثر من 800 فتاة للخارج، وأدارت بيوتًا للدعارة”.

وأضافت المصادر أن “العصابة المكونة من 10 أشخاص لديها خبرة في عمليات التهريب، اعترف أفرادها بتهريب ونقل 800 فتاة إيرانية إلى الخارج للمارسة الرذيلة”، بحسب صحيفة “غام غم” المحلية.

وتابعت أن “هذه العصابة أغرت الفتيات عبر منصات التواصل الاجتماعي بأن الهرب من إيران واللجوء للخارج سيمكنهن من العيش بحياة أفضل”.

وأشارت إلى أن “لائحة الاتهام التي قدمها مكتب المدعي العام في طهران، تتضمن اتهامات للعصابة أيضًا بالإتجار بالبشر والفساد”.

وأكدت المصادر القضائية إن “السلطات الأمنية لم تتمكن من إلقاء القبض على زعيم العصابة الذي لا يزال مصيره مجهولًا”.