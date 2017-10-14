اختبارات طائرات ركاب ذاتية القيادة تبدأ في 2018.. هل تجرؤ على السفر بها؟

في ظل التقدم التكنولوجي الذي يشهده العالم حاليًا، يشير تقرير إلى اقتراب بعض الشركات المتخصصة في صناعة الطائرات ،ومن ضمنها الشركة الأمريكية “بوينغ” ،من الإعلان عن طائرات ذاتية القيادة مطلع العام المقبل.

ووفقًا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، تسبب الطيارون في العديد من كوارث الطائرات ،التي حدثت في السنوات الأخيرة السابقة، ويعتقد الخبراء أن التمكن من التحكم الذاتي في الطائرة ،قد يساهم في خفض نسبة تلك الكوارث.

ويدعي العديد من الخبراء ،أنه أصبح من السهل التحكم بوظيفة الطيار آليًا، وستكون أكثر أمانًا من الرحلات التي يقودها البشر.

وفي حديث لخبير الطيران بجامعة إمبري ريدل، البروفسيور ستيفن رايس، أكد أن أولى الخطوات الصحيحة لإجراء تجربة طائرات ذاتية التحكم هي تقليص عدد الطاقم الموجود على متن الطائرة ،بدلًا من إلغاء وجود الطاقم بالكامل.

كما كشف البروفسيور رايس ،عن نية شركة الطيران العالمية “بوينغ” تقليص عدد الطيارين المتحكمين بالطائرة إلى طيار واحد، ومن الممكن أن يكون هناك طيار للتحكم بالطائرة عن بعد، في حال حدوث أي أزمة صحية مفاجئة للطيار الموجود بالطائرة.

من جانبها أعلنت شركة “بوينغ” ،عن نيتها إطلاق طائرات ذاتية التحكم مطلع العام المقبل.