إجراء أول عمل جراحي للمصاب بـ”داء الفيل” في السعودية (صور وفيديو)

بدء فريق طبي سعودي بإجراء أول عمل جراحي لصاحب الفيديو المؤلم الذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً ويظهر فيه رجل تورمت قدماه بشكل كبير، وهو ما يعرف طبياً بداء الفيل النادر.

واستأصل فريق طبي في مستشفى الملك فهد العام بالمدينة المنورة، أمس الخميس، الورم الدهني اللمفاوي من القدم اليسرى للرجل ويدعى محمد رضا، على أن يتم إزالة الورم في القدم اليمني بعد نحو 3 أشهر وإنهاء معاناته.

وقالت تقارير محلية إن الورم الذي تم استئصاله من القدم اليسرى للمريض يزن 9.5 كيلو غرام، وإن الأطباء سيخضعون المريض للمراقبة والفحوصات الطبية قبل البدء بعملية استئصال الورم من القدم اليمنى.

وكان محمد رضا قد ظهر مؤخراً في مقطع فيديو يقوم من صوره بشرح حالة الرجل الذي لم يغادر غرفته منذ سنوات بسبب المرض النادر الذي يعاني منه، مناشداً المسؤولين بالتدخل لعلاجه.

وتدخل مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة، عبدالحميد الصبحي في القضية الشهيرة أواخر الشهر الماضي، وشكل لجنة طبية لتقييم حالته الصحية ونقله لمستشفى الملك فهد بالمدينة لتلقي العلاج.

وتم نقل المريض بالفعل قبل أيام إلى المستشفى في عملية شارك فيها رجال الدفاع المدني بسبب صعوبة نقل الرجل بوضعه الصحي عن طريق المسعفين العاديين.