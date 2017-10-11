رواية جديدة حول سبب مشاجرة عنيفة بين سائح كويتي ورجال أمن بمصر (فيديو)

كشف الإعلامي المصري محمد الغيطي، عن رواية جديدة قال إنها “السبب الحقيقي” وراء اعتداء سائح كويتي على نقطة أمنية في شرم الشيخ.

وأوضح الغيطي خلال برنامجه التلفزيوني، أن هذا السائح كان يريد الدخول إلى خليج نعمة مع صديقته بالسيارة.

وأضاف: “من المعروف أن خليج نعمة ممشى سياحي لا يسمح لأحد الدخول له بالسيارة، وهو ما دفع الأمن لمنعه من الدخول ما أدى إلى نشوب هذه الاشتباكات”.

وانتهى الأمر باصطحاب السائح الكويتي إلى قسم شرطة أول شرم الشيخ، حيث جرى تحرير محضر ضده.

وكانت نيابة شرم الشيخ في مصر أخلت سبيل السائح الكويتي بكفالة مالية قدرها ألفي جنيه مع منعه من السفر لحين انتهاء التحقيقات معه في الواقعة.

وكانت الرواية الأولى تقول إن الشاب اعتدى على أفراد الأمن لاعتراضه على تصوير أحدهمم لرفيقته الكويتية أيضًا.