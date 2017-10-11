شاهد بالفيديو.. ماذا أهدى رئيس هذه الدولة بوتين في عيد ميلاده

أهدى رئيس تركمانستان، قربان قولي بردي محمدوف، اليوم الأربعاء، نظيره الروسي فلاديمير بوتين، في عيد ميلاده الخامس والستين، جرو كلب من فصيلة “الاباي” يدعى “فيرني”، ويعني باللغة الروسية “المخلص”.

وفي أثناء تقديمه للهدية، قال الرئيس التركمانستاني لبوتين: “اسمح لي بأن أتقدم بأحرّ التهاني بمناسبة عيد ميلادك، وأتمنى لك الصحة الجيدة، والمزيد من النجاحات”.

وظهر الرئيس التركمانستاني وهو يحمل الجرو قبل أن يسلمه إلى بوتين، قائلًا: “لدينا صديق مشترك هو كلب من فصيلة الاباي واسمه فيرني، واليوم أودّ أن أهديه لك”، ثم أخرج الكلب من صندوقه وحمله بأطراف يديه، لينهض الرئيس الروسي مسرعًا من على كرسيه ويحمل الكلب ثم يحتضنه ويقبّله.

واشتهر بوتين بحبه للكلاب، حتى إنها تحضر معه بعض المؤتمرات الرسمية، حيث عرض بوتين كلبه الياباني لوسائل الإعلام اليابانية أثناء زيارة له إلى اليابان في 2016.

وحصل بوتين على كلب يدعى “أومي”، وهو اسم يعني الحلم، كهدية من بلدية يابانية في العام 2012، تعبيرًا عن شكرهم لـ روسيا على مساعداتها في زلزال ضرب شمال شرقي اليابان، وأتبعه تسونامي في مارس/آذار 2011.

وفي العام 2007، شارك كلب آخر لبوتين في لقاء مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، التي بدا عليها الخوف والذهول.