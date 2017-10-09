البابا فرنسيس يجري اتصالًا بمحطة الفضاء الدولية يوم 26 أكتوبر

من المقرر أن يجري البابا فرنسيس في وقت لاحق هذا الشهر اتصالًا بمحطة الفضاء الدولية.

وقال الفاتيكان، اليوم الإثنين، في بيان مقتضب، إن البابا سيجري الاتصال في الخامسة مساء (1500 بتوقيت غرينتش) يوم 26 أكتوبر/تشرين الأول.

ويدعم البابا أنشطة الأكاديمية البابوية للعلوم التي تجمع العلماء من مختلف أنحاء العالم على نحو دوري، لتبادل الآراء بشأن موضوعات مثل تغير المناخ.

ويتألف طاقم محطة الفضاء الحالي من ستة أعضاء هم ثلاثة أمريكيين وروسيان وإيطالي.

ويقول موقع إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا)، على موقعه على شبكة الإنترنت، إن المحطة تدور حول الأرض على ارتفاع نحو 354 كيلومترًا.

وتحدث البابا السابق بنديكت مع رواد محطة الفضاء الدولية في العام 2011.