روسيا تطالب السعودية بزيادة حصتها من مقاعد الحجاج‎

قال مسؤول حكومي روسي، الأحد، إن موسكو طلبت من الرياض، تنفيذ زيادة في حصتها من مقاعد الحجاج إلى 25 ألف مقعد.

ونقلت وكالة “تاس” الروسية (خاصة)، عن روشان أبياسوف، النائب الأول لرئيس مجلس المفتين الروسي، قوله إن “مسألة زيادة حصة موسكو من مقاعد الحجاج تم طرحها خلال الاجتماع الذي جمع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز وكبار الشخصيات الإسلامية في روسيا”.

وأضاف أبياسوف، أن الملك سلمان “تعامل بإيجابية مع طلب رفع حصة روسيا من مقاعد الحجاج”.

والعام الحالي، رفعت الرياض عدد مقاعد الحجاج الروس نحو 3 آلاف مقعد، بناء على طلب المسؤولين.

وأوضح المسؤول الروسي، أن “الرياض وافقت في آخر لحظة قبل بداية موسم الحج للعام الحالي على زيادة عدد الحجاج الروس من 20 ألفًا و500 شخص، إلى 23 ألفًا و500”.

وتحديد حصة كل دولة من مقاعد الحجاج، يتم بتخصيص مقعد واحد لكل ألف مواطن يعتنقون الدين الإسلامي في البلاد.

يشار إلى أن 25 مليون مواطن روسي يعتنقون الإسلام؛ فيما تمّ إنشاء ما يزيد عن 8 آلاف مسجد في روسيا منذ انهيار الاتحاد السوفيتي العام 1991.

واليوم، غادر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، العاصمة الروسية موسكو، مختتمًا زيارة استمرت 4 أيام هي الأولى لملك سعودي إلى روسيا.