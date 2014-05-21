باسكال مشعلاني تنشر صورة مثيرة لها على "إنستيغرام"

أشعلت الفنانة اللبنانية باسكال مشعلاني موقع تحميل الصور "انستيغرام"، من خلال نشرها صورة جديدة لها على حسابها الشخصي الرسمي.

وأطلت باسكال على جمهورها بإطلالة مثيرة للغاية، مرتدية فستانا عاريا بشكل كبير، فضلا عن ارتدائها جورب شفاف يكشف عن ساقيها بالكامل، وهو ما أضفى على الصورة المزيد من الإثارة والسخونة.

وتنافس متابعوها على مواقع التواصل الاجتماعي على كتابة التعليقات، حيث علق أحدهم قائلا "احساسك بالغنا غير وشكلك غير وشخصيتك غير وهضامتك غير، وعشقي الك غير"، بينما كتب آخر "الصورة تجنن طالعة فيها صاروخ ملكيش حل".

يذكر أن مشعلاني غابت عن الساحة الغنائية لمدة عام ونصف العام، لانشغالها بتربية ابنها "إيلي"، في حين تستعد حالياً لطرح ألبومها الجديد في موسم عيد الفطر المقبل.