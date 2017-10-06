محكمة سعودية تقضي بسجن “سفاح القطط” عامًا كاملًا

قضت محكمة في مدينة جدة السعودية، بسجن شاب مدة عام كامل بدءًا من تاريخ إيقافه، وتغريمه مبلغ 20 ألف ريال بعد أن ظهر في أغسطس/ آب الماضي في مقاطع فيديو وهو يقتل عددًا من القطط في أحياء جدة بواسطة بندقية صيد.

وتضمّن حكم المحكمة الجزائية في جدة ضد الشاب الذي عُرف بلقب “سفاح القطط”، مصادرة الوسائل المستخدمة في القضية (جهاز جوال، و سلاح من نوع ساكتون هوائي، وإغلاق حسابه في سناب شات)، لأن ما قام به “ينافي تعاليم وقيم الدين الحنيف من الرفق بالحيوان، ومخالفته نظام جرائم المعلوماتية”.

ونقلت صحيفة “سبق” المحلية عن مصادر مطلعة لم تسمها أن الحكم “استند على نظام جرائم المعلوماتية بعد إدانته بما نسب إليه من قتل القطط، ومخالفته للنظام المذكور بإنتاج وتخزين وإرسال ما من شأنه المساس بالقيم الدينية والآداب العامة، وذلك بتصوير عدة مقاطع مرئية تتضمن قيامه بقتل مجموعة من القطط ونشرها على شبكات التواصل الاجتماعي، والامتهان بالحديث الشريف، وإثارة الرأي العام، ومخالفته نظام الأسلحة والذخائر بحيازة سلاح دون ترخيص”.

وأثار الشاب موجة غضب واسعة في المملكة بعد أن ظهر في مقطع فيديو لقي تداولًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي حينها، يتنقل بسيارته من حي إلى آخر بحثًا عن القطط، ويواصل تصويره للقطط التي يطلق عليها النار لحين موتها نهائيًا، مبررًا فعلته بأن القطط تتسبب باتساخ سياراته الأربع على حدّ قوله.

واستدعت الحادثة حينها تدخل جهات رسمية رفيعة بينها أمير منطقة مكة المكرمة، خالد الفيصل، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، وانتهت بإلقاء الشرطة القبض على الشاب وتقديمه للقضاء الذي أصدر حكمه الأولي القابل للطعن.