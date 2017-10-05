شاهد.. الكلبة صاحبة أطول لسان في العالم (فيديو وصور)

فازت “موتشي مو ريكرت”، البالغة من العمر 8 سنوات ومن سيوكس فولز في ولاية ساوث داكوتا الأمريكية، بلقب صاحبة أطول لسان في العالم في موسوعة “غينيس” للأرقام القياسية لهذا العام.

واشارت كارلا ريكرت، صاحبة الكلبة، إن الغرباء يوقفونها باستمرار في الشارع، ويقوم بعضهم بـ”التحديق والضحك” عندما يرون لسانها الضخم الذي يبلغ طوله 18.58 سم (7.31 إنش) متدليا من فمها.

وحطمت موتشي الرقم القياسي السابق الذي كان يحمله الكلب “بوجي” الذي بلغ طول لسانه 11.43 سم (4.5 إنش).

وقالت كارلا إنها وقعت في حب الكلبة من النظرة الأولى، ووصفت موتشي بأنها “مرنة، سعيدة الحظ، ولديها شخصية كبيرة”.

وصار لموتشي منزل جديد لدى عائلة ريكرت منذ كانت في الثانية من العمر، بفضل منظمة متخصة في إنقاذ الكلاب.

وتعشق هذه الكلبة ارتداء الأزياء والتصوير أو قضاء بعض الوقت مع عائلتها أو تناول الوجبات الخفيفة.

لكن تواجه موتشي بعض العقبات بسبب لسانها الطويل، ومنها صعوبة التنفس، والعصبية بسبب تراكم الأوساخ والغبار والأوراق على لسانها، حيث تحتاج إلى مساعدة لدفع هذه الأشياء بعيدا عنها.

ويتم التعامل مع موتشي أيضا بطريقة معينة ولا يمكن سحبها بنفس طريقة سحب الكلاب الأخرى.