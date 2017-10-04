وفاة سيدة سعودية أثناء تدربها على قيادة السيارات

توفيت سيدة في السعودية، اليوم الأربعاء، إثر حادث مروري تعرضت له عندما كانت تتدرب على قيادة السيارات، برفقة زوجها.

وقالت تقارير إعلامية محلية سعودية: “إن الحادث وقع اليوم في محافظة جدة، وتسبب في وفاة السيدة أثناء قيادتها السيارة”.

وأوضحت المصادر أن السيدة “كانت برفقة زوجها عندما تعرضا للحادث المروري”، لافتة إلى أنه “أصيب في الحادث ونُقل إلى المستشفى”.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع، تعرضت سعودية خمسينية لحادث مروري، أثناء قيادتها السيارة على طريق “هدى الشام” الواقع بين جدة ومكة، ما أدى إلى إصابتها ومصرع مرافقها.