الإعلان عن 3 فائزين بجوائز نوبل في الكيمياء لعام 2017

المصدر: د ب أ

أعلنت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم ،اليوم الأربعاء، فوز العلماء جاك دوبوشيه ويواكيم فرانك وريتشارد هندرسون بجائزة نوبل في الكيمياء لعام 2017 ؛تقديرًا لجهودهم في تطوير تقنية الدراسات المجهرية الإلكترونية ،بهدف تبسيط وتحسين تصوير الجزيئات الحيوية.

وأضافت في بيان إعلان الجائزة وقيمتها تسعة ملايين كرونة سويدية (1.1 مليون دولار) “نقلت هذه الوسيلة الكيمياء الحيوية إلى عصر جديد”.

وقال البيان “يمكن للباحثين الآن تجميد الجزيئات الحيوية أثناء الحركة وتصور العمليات التي لم يروها من قبل قط، وهو أمر هام للغاية لفهم كيمياء الحياة وتطوير الأدوية”.

وجائزة الكيمياء هي ثالث جوائز نوبل ،التي تعلن هذا العام بعد إعلان أسماء الفائزين بجائزتي الطب والفيزياء هذا الأسبوع.

وتمنح جوائز نوبل منذ 1901 تقديرًا للإنجازات في مجالات العلوم والأدب والسلام ؛تنفيذًا لوصية ألفريد نوبل مخترع الديناميت.