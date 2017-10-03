رجل يفدي زوجته بحياته في هجوم لاس فيغاس (صورة)

أدلى العديد ممن حضروا هجوم لاس فيغاس بشهاداتهم للإعلام، ومن بين ذلك شهادة مؤثرة للدكتورة هيثير غوليش لإذاعة WYCB، وصفت خلالها زوجها بالشجاع الذي افتداها بنفسه وأنقذها من الموت، قبل أن يرحل برصاص الغدر.

وقالت عن زوجها سوني ميلتون الذي جعل جسده درعا لها: “أمسك بي وبدأ يركض إلى أن أصيب برصاصة في ظهره”.

وأضافت: “أنا الآن يائسة تماما، لا أعرف ما عليّ قوله، كان سوني أكثر رجل ودود التقيت به، لقد أنقذ حياتي وخسر حياته”.

وكان الممرض سوني ميلتون من الضحايا الأوائل الذين تمكنت الشرطة من التعرف على هويتهم، وسببت وفاته وعمله البطولي الكثير من الحزن لزملائه.