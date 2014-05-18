"فرانسوا هولاند" أسوأ رئيس عرفته فرنسا

أجرت صحيفتي "لوباريزيان" و "اوجوردوي اون فرانس" استطلاعا للرأي بخصوص أفضل الرؤساء اللذين عرفتهم فرنسا ، فكانت النتائج صادمة بالنسبة لـ"فرانسوا هولاند" الذي احتل المرتبة الأخيرة ، بينما اختار الفرنسيون "شارل دوغول" كأفضل رئيس في عهد الجمهورية الخامسة.

وشارك في هذا الاستطلاع الذي أجري يومي 15 و 16 أيار/مايو الحالي 1072 شخصا من مختلف الفئات ،وكان السؤال الذي طرح على المستجوبين عن طريق الهاتف أو الانترنت هو : "من هو أو من كان أفضل رئيس في عهد الجمهورية الخامسة ؟".

فجاءت الأجوبة على الشكل لتالي :

36 بالمائة اختاروا الجنرال "شارل دوغول" (1959-1969) كأفضل رئيس سير فرنسا.

جاء في المرتبة الثانية "فرانسوا ميتيران" (1981-1995) أول رئيس اشتراكي بنسبة 27 بالمائة.

"نيكولا ساركوزي" (2007-2012) احتل الصف الثالث ب 10 بالمائة من المستجوبين.

وتعادل "فاليري جيسكار ديستان"(1974-1981) و جاك شيراك (1995-2007) بنسبة 9 بالمائة.

يليهم "جورج بامبيدو" (1969-1974) ب 7 بالمائة.

وذيل الترتيب الرئيس الحالي "فرانسوا هولاند" كأسوأ الرؤساء ، بينما فضل 4 بالمائة من المستجوبين الحياد.

وقد تراجعت شعبية "فرانسوا هولاند" كثيرا منذ النصف الثاني من 2013 ، ووصلت الحضيض بعد فضيحة "جولي غاييه" ، لكن أن يصنفه الفرنسيون كأسوأ رئيس هو بمثابة صفعة حقيقة .