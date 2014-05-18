"فرانسوا هولاند" أسوأ رئيس عرفته فرنسا

"فرانسوا هولاند" أسوأ رئيس عرفته فر...

شعبية "هولاند" تراجعت كثيرا منذ النصف الثاني من 2013 ووصلت الحضيض بعد فضيحة "الخيانة" التي هزت أرجاء فرنسا.

المصدر: إرم - (خاص) من وداد الرنامي

أجرت صحيفتي "لوباريزيان" و "اوجوردوي اون فرانس" استطلاعا للرأي بخصوص أفضل الرؤساء اللذين عرفتهم فرنسا ، فكانت النتائج صادمة بالنسبة لـ"فرانسوا هولاند" الذي احتل المرتبة الأخيرة ، بينما اختار الفرنسيون "شارل دوغول" كأفضل رئيس في عهد الجمهورية الخامسة.

وشارك في هذا الاستطلاع الذي أجري يومي 15 و 16 أيار/مايو الحالي 1072 شخصا من مختلف الفئات ،وكان السؤال الذي طرح على المستجوبين عن طريق الهاتف أو الانترنت هو : "من هو أو من كان أفضل رئيس في عهد الجمهورية الخامسة ؟".

فجاءت الأجوبة على الشكل لتالي :

36 بالمائة اختاروا الجنرال "شارل دوغول" (1959-1969) كأفضل رئيس سير فرنسا.

جاء في المرتبة الثانية "فرانسوا ميتيران" (1981-1995) أول رئيس اشتراكي بنسبة 27 بالمائة.

"نيكولا ساركوزي" (2007-2012) احتل الصف الثالث ب 10 بالمائة من المستجوبين.

وتعادل "فاليري جيسكار ديستان"(1974-1981) و جاك شيراك (1995-2007) بنسبة 9 بالمائة.

يليهم "جورج بامبيدو" (1969-1974) ب 7 بالمائة.

وذيل الترتيب الرئيس الحالي "فرانسوا هولاند" كأسوأ الرؤساء ، بينما فضل 4 بالمائة من المستجوبين الحياد.

وقد تراجعت شعبية "فرانسوا هولاند" كثيرا منذ النصف الثاني من 2013 ، ووصلت الحضيض بعد فضيحة "جولي غاييه" ، لكن أن يصنفه الفرنسيون كأسوأ رئيس هو بمثابة صفعة حقيقة .

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